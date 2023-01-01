1 بولا بوتسواني إلى فرنك سويسري

تحويل BWP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1 bwp
0.07 chf

1.00000 BWP = 0.06524 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:23 UTC
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BWP إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.079689.28351.467611.669140.954418.4619
1GBP1.1695911.2626104.4181.716381.952071.1162621.5913
1USD0.926250.792016182.70051.35941.546070.88417.1007
1INR0.01120030.009576920.012091810.01643760.01869480.01068920.206779

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الفرنك السويسري
1 BWP0.06524 CHF
5 BWP0.32620 CHF
10 BWP0.65239 CHF
20 BWP1.30478 CHF
50 BWP3.26196 CHF
100 BWP6.52392 CHF
250 BWP16.30980 CHF
500 BWP32.61960 CHF
1000 BWP65.23920 CHF
2000 BWP130.47840 CHF
5000 BWP326.19600 CHF
10000 BWP652.39200 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Botswanan Pula
1 CHF15.32820 BWP
5 CHF76.64100 BWP
10 CHF153.28200 BWP
20 CHF306.56400 BWP
50 CHF766.41000 BWP
100 CHF1532.82000 BWP
250 CHF3832.05000 BWP
500 CHF7664.10000 BWP
1000 CHF15328.20000 BWP
2000 CHF30656.40000 BWP
5000 CHF76641.00000 BWP
10000 CHF153282.00000 BWP