1 فرنك سويسري إلى بولا بوتسواني

تحويل CHF إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١ chf
١٥٫٥٧ bwp

1.00000 CHF = 15.56940 BWP

Mid-market exchange rate at 09:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8581.077689.85231.463491.631740.9429518.8063
1 GBP1.165511.2559104.7191.705641.901731.0990121.918
1 USD0.9280.796242183.38191.35811.514230.8750517.452
1 INR0.01112940.009549340.01199310.01628770.01816020.01049450.209302

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Botswanan Pula
1 CHF15.56940 BWP
5 CHF77.84700 BWP
10 CHF155.69400 BWP
20 CHF311.38800 BWP
50 CHF778.47000 BWP
100 CHF1556.94000 BWP
250 CHF3892.35000 BWP
500 CHF7784.70000 BWP
1000 CHF15569.40000 BWP
2000 CHF31138.80000 BWP
5000 CHF77847.00000 BWP
10000 CHF155694.00000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / الفرنك السويسري
1 BWP0.06423 CHF
5 BWP0.32114 CHF
10 BWP0.64229 CHF
20 BWP1.28457 CHF
50 BWP3.21143 CHF
100 BWP6.42287 CHF
250 BWP16.05718 CHF
500 BWP32.11435 CHF
1000 BWP64.22870 CHF
2000 BWP128.45740 CHF
5000 BWP321.14350 CHF
10000 BWP642.28700 CHF