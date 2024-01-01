1 швейцарский франк в ботсванские пулы
Сконвертируйте CHF в BWP по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса CHF к BWP
1 CHF = 15,16790 BWP
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|1 CHF в BWP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|15,4814
|15,7941
|Низкий
|15,1679
|15,1679
|В среднем
|15,3833
|15,5164
|Изменение
|-1.78%
|-3.16%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CHF к BWP
За последние 30 дней максимальный курс CHF к BWP составил 15,4814, а минимальный — 15,1679. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 15,3833. Изменение курса CHF к BWP в процентном соотношении составило -1.78.
За последние 90 дней максимальный курс CHF к BWP составил 15,7941, а минимальный — 15,1679. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 15,5164. Изменение курса CHF к BWP в процентном соотношении составило -3.16.
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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в ботсванские пулы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Швейцарский франк / Ботсванская пула
|1 CHF
|15,16790 BWP
|5 CHF
|75,83950 BWP
|10 CHF
|151,67900 BWP
|20 CHF
|303,35800 BWP
|50 CHF
|758,39500 BWP
|100 CHF
|1 516,79000 BWP
|250 CHF
|3 791,97500 BWP
|500 CHF
|7 583,95000 BWP
|1000 CHF
|15 167,90000 BWP
|2000 CHF
|30 335,80000 BWP
|5000 CHF
|75 839,50000 BWP
|10000 CHF
|151 679,00000 BWP