Австралийские доллары в ботсванские пулы

Сконвертируйте AUD в BWP по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = P8,728 BWP

Среднерыночный курс в 19:13
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График изменения обменного курса AUD к BWP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BWP
1 AUD в BWPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий8,93279,0808
Низкий8,72278,7227
В среднем8,84388,9209
Изменение-2.19%-1.97%
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Соотношение 1 AUD к BWP

За последние 30 дней максимальный курс AUD к BWP составил 8,9327, а минимальный — 8,7227. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,8438. Изменение курса AUD к BWP в процентном соотношении составило -2.19.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к BWP составил 9,0808, а минимальный — 8,7227. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,9209. Изменение курса AUD к BWP в процентном соотношении составило -1.97.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3940,9341,679152,7351,3921,328
1 GBP1,2911108,9311,2052,167197,1431,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,38111,798163,561,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в ботсванские пулы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Ботсванская пула
1 AUD8,72842 BWP
5 AUD43,64210 BWP
10 AUD87,28420 BWP
20 AUD174,56840 BWP
50 AUD436,42100 BWP
100 AUD872,84200 BWP
250 AUD2 182,10500 BWP
500 AUD4 364,21000 BWP
1000 AUD8 728,42000 BWP
2000 AUD17 456,84000 BWP
5000 AUD43 642,10000 BWP
10000 AUD87 284,20000 BWP
Обменные курсы Ботсванская пула / Австралийский доллар
1 BWP0,11457 AUD
5 BWP0,57284 AUD
10 BWP1,14568 AUD
20 BWP2,29136 AUD
50 BWP5,72840 AUD
100 BWP11,45680 AUD
250 BWP28,64200 AUD
500 BWP57,28400 AUD
1000 BWP114,56800 AUD
2000 BWP229,13600 AUD
5000 BWP572,84000 AUD
10000 BWP1 145,68000 AUD