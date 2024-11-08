Австралийские доллары в ботсванские пулы
Сконвертируйте AUD в BWP по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса AUD к BWP
1 AUD = 8,72842 BWP
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|1 AUD в BWP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|8,9327
|9,0808
|Низкий
|8,7227
|8,7227
|В среднем
|8,8438
|8,9209
|Изменение
|-2.19%
|-1.97%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 AUD к BWP
За последние 30 дней максимальный курс AUD к BWP составил 8,9327, а минимальный — 8,7227. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,8438. Изменение курса AUD к BWP в процентном соотношении составило -2.19.
За последние 90 дней максимальный курс AUD к BWP составил 9,0808, а минимальный — 8,7227. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,9209. Изменение курса AUD к BWP в процентном соотношении составило -1.97.
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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в ботсванские пулы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Австралийский доллар / Ботсванская пула
|1 AUD
|8,72842 BWP
|5 AUD
|43,64210 BWP
|10 AUD
|87,28420 BWP
|20 AUD
|174,56840 BWP
|50 AUD
|436,42100 BWP
|100 AUD
|872,84200 BWP
|250 AUD
|2 182,10500 BWP
|500 AUD
|4 364,21000 BWP
|1000 AUD
|8 728,42000 BWP
|2000 AUD
|17 456,84000 BWP
|5000 AUD
|43 642,10000 BWP
|10000 AUD
|87 284,20000 BWP