История обменного курса австралийский доллар–ботсванские пулы

Обменный курс австралийских доллара/ботсванские пулы сейчас составляет 8,730, отражая изменение в размере -1.570% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.065% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 8,909, и минимумом, равным 8,648, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.925%.