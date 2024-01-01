История обменного курса ботсванская пула–австралийские доллары

Обменный курс ботсванская пула/австралийские доллары сейчас составляет 0,111, отражая изменение в размере 0.102% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.889% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/австралийские доллары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,111, и минимумом, равным 0,109, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.493% уменьшение стоимости.