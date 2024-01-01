10 ботсванских пул в австралийские доллары

Сконвертируйте BWP в AUD по реальному обменному курсу

10 bwp
1,11 aud

P1,000 BWP = A$0,1106 AUD

Среднерыночный курс в 02:10
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1 BWP в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,11150,1130
Низкий0,10900,1090
В среднем0,11010,1107
Изменить-0.22%-1.73%
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Соотношение 1 BWP к AUD

За последние 30 дней максимальный курс BWP к AUD составил 0,1115, а минимальный — 0,1090. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1101. Изменение курса BWP к AUD в процентном соотношении составило -0.22.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к AUD составил 0,1130, а минимальный — 0,1090. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1107. Изменение курса BWP к AUD в процентном соотношении составило -1.73.

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Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2840,9181,3451,3711,6580,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,91211,4641,4931,8060,8421,625
1 SGD0,74413,5970,68311,0191,2330,5751,109

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванских пул

BWP в USD

BWP в ZAR

BWP в EUR

BWP в SGD

BWP в CAD

BWP в NZD

BWP в GBP

BWP в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Австралийский доллар
1 BWP0,11056 AUD
5 BWP0,55278 AUD
10 BWP1,10556 AUD
20 BWP2,21112 AUD
50 BWP5,52780 AUD
100 BWP11,05560 AUD
250 BWP27,63900 AUD
500 BWP55,27800 AUD
1000 BWP110,55600 AUD
2000 BWP221,11200 AUD
5000 BWP552,78000 AUD
10000 BWP1 105,56000 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Ботсванская пула
1 AUD9,04521 BWP
5 AUD45,22605 BWP
10 AUD90,45210 BWP
20 AUD180,90420 BWP
50 AUD452,26050 BWP
100 AUD904,52100 BWP
250 AUD2 261,30250 BWP
500 AUD4 522,60500 BWP
1000 AUD9 045,21000 BWP
2000 AUD18 090,42000 BWP
5000 AUD45 226,05000 BWP
10000 AUD90 452,10000 BWP