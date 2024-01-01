50 ботсванских пул в австралийские доллары

Сконвертируйте BWP в AUD по реальному обменному курсу

50 bwp
5,53 aud

P1,000 BWP = A$0,1105 AUD

Среднерыночный курс в 02:12
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1 BWP в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,11150,1130
Низкий0,10900,1090
В среднем0,11010,1107
Изменить-0.23%-1.75%
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Соотношение 1 BWP к AUD

За последние 30 дней максимальный курс BWP к AUD составил 0,1115, а минимальный — 0,1090. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1101. Изменение курса BWP к AUD в процентном соотношении составило -0.23.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к AUD составил 0,1130, а минимальный — 0,1090. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1107. Изменение курса BWP к AUD в процентном соотношении составило -1.75.

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Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2840,9181,3451,3711,6580,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,91111,4641,4931,8060,8421,625
1 SGD0,74413,5960,68311,0191,2330,5751,109

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванских пул

BWP в USD

BWP в ZAR

BWP в EUR

BWP в SGD

BWP в CAD

BWP в NZD

BWP в GBP

BWP в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Австралийский доллар
1 BWP0,11054 AUD
5 BWP0,55269 AUD
10 BWP1,10539 AUD
20 BWP2,21078 AUD
50 BWP5,52695 AUD
100 BWP11,05390 AUD
250 BWP27,63475 AUD
500 BWP55,26950 AUD
1000 BWP110,53900 AUD
2000 BWP221,07800 AUD
5000 BWP552,69500 AUD
10000 BWP1 105,39000 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Ботсванская пула
1 AUD9,04656 BWP
5 AUD45,23280 BWP
10 AUD90,46560 BWP
20 AUD180,93120 BWP
50 AUD452,32800 BWP
100 AUD904,65600 BWP
250 AUD2 261,64000 BWP
500 AUD4 523,28000 BWP
1000 AUD9 046,56000 BWP
2000 AUD18 093,12000 BWP
5000 AUD45 232,80000 BWP
10000 AUD90 465,60000 BWP