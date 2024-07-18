Евро в ботсванские пулы

Сконвертируйте EUR в BWP по реальному обменному курсу

1 000 eur
14 735,50 bwp

€1,000 EUR = P14,74 BWP

Среднерыночный курс в 13:25
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1 EUR в BWPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий14,736914,9492
Низкий14,442614,4426
В среднем14,613614,6789
Изменить1.13%-0.16%
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Соотношение 1 EUR к BWP

За последние 30 дней максимальный курс EUR к BWP составил 14,7369, а минимальный — 14,4426. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 14,6136. Изменение курса EUR к BWP в процентном соотношении составило 1.13.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к BWP составил 14,9492, а минимальный — 14,4426. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 14,6789. Изменение курса EUR к BWP в процентном соотношении составило -0.16.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6251,485156,4753,931
1 GBP1,29811,1481,776108,5661,927203,1445,104
1 CHF1,1310,87111,54894,6041,68177,0184,447
1 CAD0,7310,5630,646161,1231,085114,372,874

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Как произвести расчет конвертации из евро в ботсванские пулы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Ботсванская пула
1 EUR14,73550 BWP
5 EUR73,67750 BWP
10 EUR147,35500 BWP
20 EUR294,71000 BWP
50 EUR736,77500 BWP
100 EUR1 473,55000 BWP
250 EUR3 683,87500 BWP
500 EUR7 367,75000 BWP
1000 EUR14 735,50000 BWP
2000 EUR29 471,00000 BWP
5000 EUR73 677,50000 BWP
10000 EUR147 355,00000 BWP
Обменные курсы Ботсванская пула / Евро
1 BWP0,06786 EUR
5 BWP0,33932 EUR
10 BWP0,67863 EUR
20 BWP1,35727 EUR
50 BWP3,39317 EUR
100 BWP6,78634 EUR
250 BWP16,96585 EUR
500 BWP33,93170 EUR
1000 BWP67,86340 EUR
2000 BWP135,72680 EUR
5000 BWP339,31700 EUR
10000 BWP678,63400 EUR