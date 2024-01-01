История обменного курса евро–ботсванские пулы

Обменный курс евро/ботсванские пулы сейчас составляет 14,736, отражая изменение в размере -0.215% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.348% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 14,783, и минимумом, равным 14,634, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.480% уменьшение стоимости.