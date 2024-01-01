ботсванская пула евро История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса ботсванская пула евро. Это сводная страница ботсванская пула (BWP) евро (EUR) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные BWP и EUR за 5 лет с 19-07-2019 по 19-07-2024.
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История обменного курса ботсванская пула–евро
Обменный курс ботсванская пула/евро сейчас составляет 0,068, отражая изменение в размере 0.057% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.171% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/евро колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,068, и минимумом, равным 0,068, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.482% увеличение стоимости.
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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в евро
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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