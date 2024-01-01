100 ботсванских пул в евро

Сконвертируйте BWP в EUR по реальному обменному курсу

100 bwp
6,80 eur

P1,000 BWP = €0,06804 EUR

Среднерыночный курс в 02:37
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1 BWP в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,06920,0692
Низкий0,06790,0669
В среднем0,06840,0681
Изменить-1.11%0.43%
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Соотношение 1 BWP к EUR

За последние 30 дней максимальный курс BWP к EUR составил 0,0692, а минимальный — 0,0679. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0684. Изменение курса BWP к EUR в процентном соотношении составило -1.11.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к EUR составил 0,0692, а минимальный — 0,0669. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0681. Изменение курса BWP к EUR в процентном соотношении составило 0.43.

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Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2840,9181,3451,371,6570,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,91211,4641,4921,8050,8421,624
1 SGD0,74413,5980,68311,0191,2330,5751,109

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванских пул

BWP в USD

BWP в ZAR

BWP в EUR

BWP в SGD

BWP в CAD

BWP в NZD

BWP в GBP

BWP в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Евро
1 BWP0,06804 EUR
5 BWP0,34021 EUR
10 BWP0,68041 EUR
20 BWP1,36082 EUR
50 BWP3,40205 EUR
100 BWP6,80410 EUR
250 BWP17,01025 EUR
500 BWP34,02050 EUR
1000 BWP68,04100 EUR
2000 BWP136,08200 EUR
5000 BWP340,20500 EUR
10000 BWP680,41000 EUR
Обменные курсы Евро / Ботсванская пула
1 EUR14,69700 BWP
5 EUR73,48500 BWP
10 EUR146,97000 BWP
20 EUR293,94000 BWP
50 EUR734,85000 BWP
100 EUR1 469,70000 BWP
250 EUR3 674,25000 BWP
500 EUR7 348,50000 BWP
1000 EUR14 697,00000 BWP
2000 EUR29 394,00000 BWP
5000 EUR73 485,00000 BWP
10000 EUR146 970,00000 BWP