Чешские кроны в ботсванские пулы

Сконвертируйте CZK в BWP по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = P0,5633 BWP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к BWP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BWP
1 CZK в BWPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,57470,5968
Низкий0,56330,5633
В среднем0,57070,5799
Изменение-1.43%-3.84%
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Соотношение 1 CZK к BWP

За последние 30 дней максимальный курс CZK к BWP составил 0,5747, а минимальный — 0,5633. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5707. Изменение курса CZK к BWP в процентном соотношении составило -1.43.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к BWP составил 0,5968, а минимальный — 0,5633. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5799. Изменение курса CZK к BWP в процентном соотношении составило -3.84.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в ботсванские пулы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Ботсванская пула
1 CZK0,56326 BWP
5 CZK2,81632 BWP
10 CZK5,63264 BWP
20 CZK11,26528 BWP
50 CZK28,16320 BWP
100 CZK56,32640 BWP
250 CZK140,81600 BWP
500 CZK281,63200 BWP
1000 CZK563,26400 BWP
2000 CZK1 126,52800 BWP
5000 CZK2 816,32000 BWP
10000 CZK5 632,64000 BWP
Обменные курсы Ботсванская пула / Чешская крона
1 BWP1,77537 CZK
5 BWP8,87685 CZK
10 BWP17,75370 CZK
20 BWP35,50740 CZK
50 BWP88,76850 CZK
100 BWP177,53700 CZK
250 BWP443,84250 CZK
500 BWP887,68500 CZK
1000 BWP1 775,37000 CZK
2000 BWP3 550,74000 CZK
5000 BWP8 876,85000 CZK
10000 BWP17 753,70000 CZK