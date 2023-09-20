دولار أسترالي إلى بولا بوتسواني

تحويل AUD إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٨٬٧٤٥٫٩٢ bwp

1.00000 AUD = 8.74592 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:54 UTC
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AUD إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.0650588.31931.435421.654580.957918.2078
1GBP1.1575411.2329102.2381.661641.915331.1088121.0773
1USD0.938950.811096182.9251.347751.553520.8994517.0957
1INR0.01132260.009781080.012059110.01625260.0187340.01084650.206159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Botswanan Pula
1 AUD8.74592 BWP
5 AUD43.72960 BWP
10 AUD87.45920 BWP
20 AUD174.91840 BWP
50 AUD437.29600 BWP
100 AUD874.59200 BWP
250 AUD2186.48000 BWP
500 AUD4372.96000 BWP
1000 AUD8745.92000 BWP
2000 AUD17491.84000 BWP
5000 AUD43729.60000 BWP
10000 AUD87459.20000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار أسترالي
1 BWP0.11434 AUD
5 BWP0.57169 AUD
10 BWP1.14339 AUD
20 BWP2.28678 AUD
50 BWP5.71695 AUD
100 BWP11.43390 AUD
250 BWP28.58475 AUD
500 BWP57.16950 AUD
1000 BWP114.33900 AUD
2000 BWP228.67800 AUD
5000 BWP571.69500 AUD
10000 BWP1143.39000 AUD