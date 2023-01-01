دولار هونغ كونغ إلى بولا بوتسواني

تحويل HKD إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
1750.24 bwp

1.00000 HKD = 1.75024 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 13:22 UTC
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HKD إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.064488.4971.436731.661830.963918.3148
1GBP1.1529411.2272102.0331.656471.9161.1113221.1161
1USD0.93950.814863183.14261.34981.561280.905617.2067
1INR0.01129980.009800790.012027510.01623480.01877830.01089210.206954

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Botswanan Pula
100 HKD175.02400 BWP
200 HKD350.04800 BWP
300 HKD525.07200 BWP
500 HKD875.12000 BWP
1000 HKD1750.24000 BWP
2000 HKD3500.48000 BWP
2500 HKD4375.60000 BWP
3000 HKD5250.72000 BWP
4000 HKD7000.96000 BWP
5000 HKD8751.20000 BWP
10000 HKD17502.40000 BWP
20000 HKD35004.80000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار هونغ كونغ
1 BWP0.57135 HKD
5 BWP2.85675 HKD
10 BWP5.71350 HKD
20 BWP11.42700 HKD
50 BWP28.56750 HKD
100 BWP57.13500 HKD
250 BWP142.83750 HKD
500 BWP285.67500 HKD
1000 BWP571.35000 HKD
2000 BWP1142.70000 HKD
5000 BWP2856.75000 HKD
10000 BWP5713.50000 HKD