دولار هونغ كونغ إلى بولا بوتسواني
تحويل HKD إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى بولا بوتسواني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Botswanan Pula
|100 HKD
|175.02400 BWP
|200 HKD
|350.04800 BWP
|300 HKD
|525.07200 BWP
|500 HKD
|875.12000 BWP
|1000 HKD
|1750.24000 BWP
|2000 HKD
|3500.48000 BWP
|2500 HKD
|4375.60000 BWP
|3000 HKD
|5250.72000 BWP
|4000 HKD
|7000.96000 BWP
|5000 HKD
|8751.20000 BWP
|10000 HKD
|17502.40000 BWP
|20000 HKD
|35004.80000 BWP