Hong Kong dolarından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile HKD → BWP çevirin

1.000 hkd
1.751,93 bwp

1.00000 HKD = 1.75193 BWP

04:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.19360.7958931.34781.542140.93231.3544583.0132
1 CNY0.13901210.1106390.1873610.2143770.1296030.18828511.5399
1 GBP1.256459.038411.693441.937621.171391.7018104.302
1 SGD0.741955.337290.59051311.144190.691731.0049361.5916

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hong Kong doları için en iyi döviz çiftleri

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Botsvana Pulası
100 HKD175.19300 BWP
200 HKD350.38600 BWP
300 HKD525.57900 BWP
500 HKD875.96500 BWP
1000 HKD1751.93000 BWP
2000 HKD3503.86000 BWP
2500 HKD4379.82500 BWP
3000 HKD5255.79000 BWP
4000 HKD7007.72000 BWP
5000 HKD8759.65000 BWP
10000 HKD17519.30000 BWP
20000 HKD35038.60000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Hong Kong Doları
1 BWP0.57080 HKD
5 BWP2.85399 HKD
10 BWP5.70798 HKD
20 BWP11.41596 HKD
50 BWP28.53990 HKD
100 BWP57.07980 HKD
250 BWP142.69950 HKD
500 BWP285.39900 HKD
1000 BWP570.79800 HKD
2000 BWP1141.59600 HKD
5000 BWP2853.99000 HKD
10000 BWP5707.98000 HKD