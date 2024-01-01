Romanya leyinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile RON → BWP çevirin

1.000 ron
2.966,69 bwp

1.00000 RON = 2.96669 BWP

18:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10.9291.348151.53480.7941871.34620.8802583.0044
1 EUR1.076411.451151.652060.854881.449050.94751589.3459
1 CAD0.7417570.68910911.138450.5890940.9985540.65293261.5691
1 AUD0.651550.6053050.87838710.5174520.8771170.57352754.0815

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Romanya leyinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

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RON → GBP

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Botsvana Pulası
1 RON2.96669 BWP
5 RON14.83345 BWP
10 RON29.66690 BWP
20 RON59.33380 BWP
50 RON148.33450 BWP
100 RON296.66900 BWP
250 RON741.67250 BWP
500 RON1483.34500 BWP
1000 RON2966.69000 BWP
2000 RON5933.38000 BWP
5000 RON14833.45000 BWP
10000 RON29666.90000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Rumen Leyi
1 BWP0.33708 RON
5 BWP1.68538 RON
10 BWP3.37076 RON
20 BWP6.74152 RON
50 BWP16.85380 RON
100 BWP33.70760 RON
250 BWP84.26900 RON
500 BWP168.53800 RON
1000 BWP337.07600 RON
2000 BWP674.15200 RON
5000 BWP1685.38000 RON
10000 BWP3370.76000 RON