Endonezya rupisinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile IDR → BWP çevirin

1.000.000 idr
877,25 bwp

1.00000 IDR = 0.00088 BWP

06:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.01190.93211.347551.541191.354450.795837.81865
1 INR0.012046510.01122850.01623320.01856590.01631630.009586940.0941871
1 EUR1.0728589.059311.445721.653461.453120.8537658.38824
1 SGD0.74208761.60210.69169711.14371.005120.5905755.80212

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Botsvana Pulası
1 IDR0.00088 BWP
5 IDR0.00439 BWP
10 IDR0.00877 BWP
20 IDR0.01754 BWP
50 IDR0.04386 BWP
100 IDR0.08772 BWP
250 IDR0.21931 BWP
500 IDR0.43862 BWP
1000 IDR0.87725 BWP
2000 IDR1.75449 BWP
5000 IDR4.38623 BWP
10000 IDR8.77246 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Endonezya Rupisi
1 BWP1139.93000 IDR
5 BWP5699.65000 IDR
10 BWP11399.30000 IDR
20 BWP22798.60000 IDR
50 BWP56996.50000 IDR
100 BWP113993.00000 IDR
250 BWP284982.50000 IDR
500 BWP569965.00000 IDR
1000 BWP1139930.00000 IDR
2000 BWP2279860.00000 IDR
5000 BWP5699650.00000 IDR
10000 BWP11399300.00000 IDR