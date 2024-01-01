Yeni İsrail şekelinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile ILS → BWP çevirin

1.000 ils
3.747,04 bwp

1.00000 ILS = 3.74704 BWP

06:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853721.0729589.0721.453261.653620.94956518.337
1 GBP1.1713411.25675104.331.702211.936891.1122721.4782
1 USD0.932050.795703183.0161.354451.541190.88517.0903
1 INR0.01122690.009584940.012045910.01631550.0185650.01066060.205868

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Yeni İsrail şekelinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Botsvana Pulası
1 ILS3.74704 BWP
5 ILS18.73520 BWP
10 ILS37.47040 BWP
20 ILS74.94080 BWP
50 ILS187.35200 BWP
100 ILS374.70400 BWP
250 ILS936.76000 BWP
500 ILS1873.52000 BWP
1000 ILS3747.04000 BWP
2000 ILS7494.08000 BWP
5000 ILS18735.20000 BWP
10000 ILS37470.40000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Yeni İsrail Şekeli
1 BWP0.26688 ILS
5 BWP1.33438 ILS
10 BWP2.66877 ILS
20 BWP5.33754 ILS
50 BWP13.34385 ILS
100 BWP26.68770 ILS
250 BWP66.71925 ILS
500 BWP133.43850 ILS
1000 BWP266.87700 ILS
2000 BWP533.75400 ILS
5000 BWP1334.38500 ILS
10000 BWP2668.77000 ILS