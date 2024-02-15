Yeni Zelanda dolarından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile NZD → BWP çevirin

1.000 nzd
8.386,15 bwp

1.00000 NZD = 8.38615 BWP

16:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.534450.7945020.9291583.02311.349950.88025150.05
1 AUD0.651710.5177770.60552854.10620.8797620.57365997.7876
1 GBP1.258651.9313311.16949104.4971.699111.10789188.86
1 EUR1.076251.651450.855075189.35361.452880.94733161.49

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Botsvana Pulası
1 NZD8.38615 BWP
5 NZD41.93075 BWP
10 NZD83.86150 BWP
20 NZD167.72300 BWP
50 NZD419.30750 BWP
100 NZD838.61500 BWP
250 NZD2096.53750 BWP
500 NZD4193.07500 BWP
1000 NZD8386.15000 BWP
2000 NZD16772.30000 BWP
5000 NZD41930.75000 BWP
10000 NZD83861.50000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Yeni Zelanda Doları
1 BWP0.11924 NZD
5 BWP0.59622 NZD
10 BWP1.19244 NZD
20 BWP2.38488 NZD
50 BWP5.96220 NZD
100 BWP11.92440 NZD
250 BWP29.81100 NZD
500 BWP59.62200 NZD
1000 BWP119.24400 NZD
2000 BWP238.48800 NZD
5000 BWP596.22000 NZD
10000 BWP1192.44000 NZD