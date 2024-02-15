Singapur dolarından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile SGD → BWP çevirin

1.000 sgd
10.200,90 bwp

1.00000 SGD = 10.20090 BWP

20:34 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115623.30.92851.533150.79374582.99577.19364.782
1 IDR0.000064007210.00005943080.00009813260.00005080520.00531230.000460440.000306081
1 EUR1.07716826.311.651210.854989.38647.747515.15021
1 AUD0.6522510190.30.60561710.5177254.13394.692033.11906

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Singapur dolarından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Botsvana Pulası
1 SGD10.20090 BWP
5 SGD51.00450 BWP
10 SGD102.00900 BWP
20 SGD204.01800 BWP
50 SGD510.04500 BWP
100 SGD1020.09000 BWP
250 SGD2550.22500 BWP
500 SGD5100.45000 BWP
1000 SGD10200.90000 BWP
2000 SGD20401.80000 BWP
5000 SGD51004.50000 BWP
10000 SGD102009.00000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Singapur Doları
1 BWP0.09803 SGD
5 BWP0.49015 SGD
10 BWP0.98031 SGD
20 BWP1.96061 SGD
50 BWP4.90153 SGD
100 BWP9.80306 SGD
250 BWP24.50765 SGD
500 BWP49.01530 SGD
1000 BWP98.03060 SGD
2000 BWP196.06120 SGD
5000 BWP490.15300 SGD
10000 BWP980.30600 SGD