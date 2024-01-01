500 Singapur dolarından Botsvana pulasına
Reel döviz kuru ile SGD → BWP çevirin
|1 SGD → BWP
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|10,1709
|10,2009
|Düşük
|10,0152
|9,9557
|Ortalama
|10,0702
|10,0621
|Değişim
|0.89%
|1.16%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SGD → BWP istatistikleri
SGD → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,1709, en düşük 10,0152 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,0702 oldu. SGD → BWP kurundaki değişiklik 0.89 değerindeydi.
SGD → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,2009, en düşük 9,9557 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,0621 oldu. SGD → BWP kurundaki değişiklik 1.16 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Singapur dolarından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
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- Danimarka Kronu
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- Hindistan Rupisi
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- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Singapur Doları / Botsvana Pulası
|1 SGD
|10,17090 BWP
|5 SGD
|50,85450 BWP
|10 SGD
|101,70900 BWP
|20 SGD
|203,41800 BWP
|50 SGD
|508,54500 BWP
|100 SGD
|1.017,09000 BWP
|250 SGD
|2.542,72500 BWP
|500 SGD
|5.085,45000 BWP
|1000 SGD
|10.170,90000 BWP
|2000 SGD
|20.341,80000 BWP
|5000 SGD
|50.854,50000 BWP
|10000 SGD
|101.709,00000 BWP