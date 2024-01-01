Malezya ringitinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile MYR → BWP çevirin

1.000 myr
2.868,55 bwp

1.00000 MYR = 2.86855 BWP

14:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Popüler para birimleri

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.34661.5362283.03910.92920.796021.352255.9634
1 SGD0.74261111.1408161.66580.6900630.5911331.0041641.559
1 AUD0.650950.876569154.05430.6048880.5181690.88021536.4294
1 INR0.01204250.01621650.018499910.01119040.009586090.01628390.67394

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Malezya ringitinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Malezya ringiti için en iyi döviz çiftleri

MYR → USD

MYR → SGD

MYR → AUD

MYR → INR

MYR → EUR

MYR → GBP

MYR → CAD

MYR → PHP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Botsvana Pulası
1 MYR2.86855 BWP
5 MYR14.34275 BWP
10 MYR28.68550 BWP
20 MYR57.37100 BWP
50 MYR143.42750 BWP
100 MYR286.85500 BWP
250 MYR717.13750 BWP
500 MYR1434.27500 BWP
1000 MYR2868.55000 BWP
2000 MYR5737.10000 BWP
5000 MYR14342.75000 BWP
10000 MYR28685.50000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Malezya Ringiti
1 BWP0.34861 MYR
5 BWP1.74304 MYR
10 BWP3.48608 MYR
20 BWP6.97216 MYR
50 BWP17.43040 MYR
100 BWP34.86080 MYR
250 BWP87.15200 MYR
500 BWP174.30400 MYR
1000 BWP348.60800 MYR
2000 BWP697.21600 MYR
5000 BWP1743.04000 MYR
10000 BWP3486.08000 MYR