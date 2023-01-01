رينغيت ماليزي إلى بولا بوتسواني

تحويل MYR إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٢٬٩٠٧٫٩٣ bwp

1.00000 MYR = 2.90793 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:49 UTC
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MYR إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661520.9645518.3669
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915611.11221.1757
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558360.9046517.2265
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874670.01088270.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Botswanan Pula
1 MYR2.90793 BWP
5 MYR14.53965 BWP
10 MYR29.07930 BWP
20 MYR58.15860 BWP
50 MYR145.39650 BWP
100 MYR290.79300 BWP
250 MYR726.98250 BWP
500 MYR1453.96500 BWP
1000 MYR2907.93000 BWP
2000 MYR5815.86000 BWP
5000 MYR14539.65000 BWP
10000 MYR29079.30000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / رينغيت ماليزي
1 BWP0.34389 MYR
5 BWP1.71944 MYR
10 BWP3.43887 MYR
20 BWP6.87774 MYR
50 BWP17.19435 MYR
100 BWP34.38870 MYR
250 BWP85.97175 MYR
500 BWP171.94350 MYR
1000 BWP343.88700 MYR
2000 BWP687.77400 MYR
5000 BWP1719.43500 MYR
10000 BWP3438.87000 MYR