1 رينغيت ماليزي إلى بولا بوتسواني

تحويل MYR إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1 myr
2.90 bwp

1.00000 MYR = 2.90087 BWP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563751.084289.81951.469421.660460.9578618.4486
1 GBP1.1677111.266104.8811.715811.938891.1185121.5421
1 USD0.922350.789889182.8441.35531.531510.883917.0159
1 INR0.01113340.009534660.012070910.01635970.01848670.01066950.205397

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Botswanan Pula
1 MYR2.90087 BWP
5 MYR14.50435 BWP
10 MYR29.00870 BWP
20 MYR58.01740 BWP
50 MYR145.04350 BWP
100 MYR290.08700 BWP
250 MYR725.21750 BWP
500 MYR1450.43500 BWP
1000 MYR2900.87000 BWP
2000 MYR5801.74000 BWP
5000 MYR14504.35000 BWP
10000 MYR29008.70000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / رينغيت ماليزي
1 BWP0.34472 MYR
5 BWP1.72362 MYR
10 BWP3.44724 MYR
20 BWP6.89448 MYR
50 BWP17.23620 MYR
100 BWP34.47240 MYR
250 BWP86.18100 MYR
500 BWP172.36200 MYR
1000 BWP344.72400 MYR
2000 BWP689.44800 MYR
5000 BWP1723.62000 MYR
10000 BWP3447.24000 MYR