ين ياباني إلى بولا بوتسواني

تحويل JPY إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
924.76 bwp

1.00000 JPY = 0.09248 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:24 UTC
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JPY إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066188.62971.437161.661370.9632518.3223
1GBP1.153411.22975102.2351.657761.916391.1110121.1349
1USD0.9380.813173183.13451.348051.558360.9035517.1863
1INR0.01128290.009781420.012028710.01621530.01874510.01086850.206729

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل ين ياباني / Botswanan Pula
100 JPY9.24763 BWP
1000 JPY92.47630 BWP
1500 JPY138.71445 BWP
2000 JPY184.95260 BWP
3000 JPY277.42890 BWP
5000 JPY462.38150 BWP
5400 JPY499.37202 BWP
10000 JPY924.76300 BWP
15000 JPY1387.14450 BWP
20000 JPY1849.52600 BWP
25000 JPY2311.90750 BWP
30000 JPY2774.28900 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / ين ياباني
1 BWP10.81360 JPY
5 BWP54.06800 JPY
10 BWP108.13600 JPY
20 BWP216.27200 JPY
50 BWP540.68000 JPY
100 BWP1081.36000 JPY
250 BWP2703.40000 JPY
500 BWP5406.80000 JPY
1000 BWP10813.60000 JPY
2000 BWP21627.20000 JPY
5000 BWP54068.00000 JPY
10000 BWP108136.00000 JPY