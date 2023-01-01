ألف ين ياباني إلى بولا بوتسواني

تحويل JPY إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jpy
٩١٫٦٦ bwp

1.00000 JPY = 0.09166 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:59
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JPY إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 BWP → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8711.059288.08311.451951.676610.945919.3108
1GBP1.1481111.21605101.1271.666961.924891.0859922.1704
1USD0.94410.822335183.161.37081.58290.89318.2315
1INR0.01135290.009888580.01202510.01648390.01903440.01073830.219234

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل ين ياباني / Botswanan Pula
100 JPY9.16637 BWP
1000 JPY91.66370 BWP
1500 JPY137.49555 BWP
2000 JPY183.32740 BWP
3000 JPY274.99110 BWP
5000 JPY458.31850 BWP
5400 JPY494.98398 BWP
10000 JPY916.63700 BWP
15000 JPY1374.95550 BWP
20000 JPY1833.27400 BWP
25000 JPY2291.59250 BWP
30000 JPY2749.91100 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / ين ياباني
1 BWP10.90940 JPY
5 BWP54.54700 JPY
10 BWP109.09400 JPY
20 BWP218.18800 JPY
50 BWP545.47000 JPY
100 BWP1090.94000 JPY
250 BWP2727.35000 JPY
500 BWP5454.70000 JPY
1000 BWP10909.40000 JPY
2000 BWP21818.80000 JPY
5000 BWP54547.00000 JPY
10000 BWP109094.00000 JPY