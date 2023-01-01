20 بولا بوتسواني إلى ين ياباني

تحويل BWP إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ bwp
٢١٦ jpy

1.00000 BWP = 10.79300 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 8:56 UTC
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BWP إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.079789.28351.468121.67110.9547518.4837
1GBP1.1698611.26315104.4541.717571.955041.1169321.6242
1USD0.92620.791672182.69291.359751.547750.8842517.1193
1INR0.01120030.009573630.012092910.01644340.01871680.01069320.207023

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / ين ياباني
1 BWP10.79300 JPY
5 BWP53.96500 JPY
10 BWP107.93000 JPY
20 BWP215.86000 JPY
50 BWP539.65000 JPY
100 BWP1079.30000 JPY
250 BWP2698.25000 JPY
500 BWP5396.50000 JPY
1000 BWP10793.00000 JPY
2000 BWP21586.00000 JPY
5000 BWP53965.00000 JPY
10000 BWP107930.00000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / Botswanan Pula
100 JPY9.26527 BWP
1000 JPY92.65270 BWP
1500 JPY138.97905 BWP
2000 JPY185.30540 BWP
3000 JPY277.95810 BWP
5000 JPY463.26350 BWP
5400 JPY500.32458 BWP
10000 JPY926.52700 BWP
15000 JPY1389.79050 BWP
20000 JPY1853.05400 BWP
25000 JPY2316.31750 BWP
30000 JPY2779.58100 BWP