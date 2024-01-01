ليرة تركية إلى بولا بوتسواني

تحويل TRY إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
385.71 bwp

TL1.000 TRY = P0.3857 BWP

Mid-market exchange rate at 01:32
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TRY إلى BWP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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BWP

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9371.3453.67348.691
1 EUR1.11810.843311.93693.8121.5034.10554.419
1 GBP1.3251.1861369.933111.2541.7824.86864.537
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Botswanan Pula
1 TRY٠٫٣٨٥٧١ BWP
5 TRY١٫٩٢٨٥٤ BWP
10 TRY٣٫٨٥٧٠٨ BWP
20 TRY٧٫٧١٤١٦ BWP
50 TRY١٩٫٢٨٥٤٠ BWP
100 TRY٣٨٫٥٧٠٨٠ BWP
250 TRY٩٦٫٤٢٧٠٠ BWP
500 TRY١٩٢٫٨٥٤٠٠ BWP
1000 TRY٣٨٥٫٧٠٨٠٠ BWP
2000 TRY٧٧١٫٤١٦٠٠ BWP
5000 TRY١٬٩٢٨٫٥٤٠٠٠ BWP
10000 TRY٣٬٨٥٧٫٠٨٠٠٠ BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / ليرة تركية
1 BWP٢٫٥٩٢٦٣ TRY
5 BWP١٢٫٩٦٣١٥ TRY
10 BWP٢٥٫٩٢٦٣٠ TRY
20 BWP٥١٫٨٥٢٦٠ TRY
50 BWP١٢٩٫٦٣١٥٠ TRY
100 BWP٢٥٩٫٢٦٣٠٠ TRY
250 BWP٦٤٨٫١٥٧٥٠ TRY
500 BWP١٬٢٩٦٫٣١٥٠٠ TRY
1000 BWP٢٬٥٩٢٫٦٣٠٠٠ TRY
2000 BWP٥٬١٨٥٫٢٦٠٠٠ TRY
5000 BWP١٢٬٩٦٣٫١٥٠٠٠ TRY
10000 BWP٢٥٬٩٢٦٫٣٠٠٠٠ TRY