10 آلاف بولا بوتسواني إلى ليرة تركية

تحويل BWP إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ bwp
١٩٬٧٠٩٫١٠ try

1.00000 BWP = 1.97091 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 9:29 UTC
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BWP إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.0798589.31591.468921.671080.9554518.48
1GBP1.1694511.2628104.4481.717791.954191.1173521.6109
1USD0.926050.791891182.71141.36031.547510.884817.1135
1INR0.01119620.009574150.012090210.01644630.01870970.01069740.206906

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / ليرة تركية
1 BWP1.97091 TRY
5 BWP9.85455 TRY
10 BWP19.70910 TRY
20 BWP39.41820 TRY
50 BWP98.54550 TRY
100 BWP197.09100 TRY
250 BWP492.72750 TRY
500 BWP985.45500 TRY
1000 BWP1970.91000 TRY
2000 BWP3941.82000 TRY
5000 BWP9854.55000 TRY
10000 BWP19709.10000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Botswanan Pula
1 TRY0.50738 BWP
5 TRY2.53690 BWP
10 TRY5.07379 BWP
20 TRY10.14758 BWP
50 TRY25.36895 BWP
100 TRY50.73790 BWP
250 TRY126.84475 BWP
500 TRY253.68950 BWP
1000 TRY507.37900 BWP
2000 TRY1014.75800 BWP
5000 TRY2536.89500 BWP
10000 TRY5073.79000 BWP