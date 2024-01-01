5 ليرة تركية إلى بولا بوتسواني

تحويل TRY إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

5 try
2.11 bwp

1.000 TRY = 0.4224 BWP

Mid-market exchange rate at 12:49
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٧٥١٫٤٧٤١٫٦٥٠٫٩٥٧١٨٫٣٥
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٥٩١٫٧٢٤١٫٩٣١٫١٢٢١٫٤٧
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥١١٫٣٤٨١٫٥٠٩٠٫٨٧٦١٦٫٧٨٤
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Botswanan Pula
1 TRY٠٫٤٢٢٤٥ BWP
5 TRY٢٫١١٢٢٥ BWP
10 TRY٤٫٢٢٤٤٩ BWP
20 TRY٨٫٤٤٨٩٨ BWP
50 TRY٢١٫١٢٢٤٥ BWP
100 TRY٤٢٫٢٤٤٩٠ BWP
250 TRY١٠٥٫٦١٢٢٥ BWP
500 TRY٢١١٫٢٢٤٥٠ BWP
1000 TRY٤٢٢٫٤٤٩٠٠ BWP
2000 TRY٨٤٤٫٨٩٨٠٠ BWP
5000 TRY٢٬١١٢٫٢٤٥٠٠ BWP
10000 TRY٤٬٢٢٤٫٤٩٠٠٠ BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / ليرة تركية
1 BWP٢٫٣٦٧١٥ TRY
5 BWP١١٫٨٣٥٧٥ TRY
10 BWP٢٣٫٦٧١٥٠ TRY
20 BWP٤٧٫٣٤٣٠٠ TRY
50 BWP١١٨٫٣٥٧٥٠ TRY
100 BWP٢٣٦٫٧١٥٠٠ TRY
250 BWP٥٩١٫٧٨٧٥٠ TRY
500 BWP١٬١٨٣٫٥٧٥٠٠ TRY
1000 BWP٢٬٣٦٧٫١٥٠٠٠ TRY
2000 BWP٤٬٧٣٤٫٣٠٠٠٠ TRY
5000 BWP١١٬٨٣٥٫٧٥٠٠٠ TRY
10000 BWP٢٣٬٦٧١٫٥٠٠٠٠ TRY