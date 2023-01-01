500 بولا بوتسواني إلى ليرة تركية

تحويل BWP إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

500 bwp
985.50 try

1.00000 BWP = 1.97099 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 9:30 UTC
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BWP إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.079989.32871.468831.67090.955218.4824
1GBP1.1694511.2629104.4661.717731.954051.1170621.6144
1USD0.9260.791828182.71941.360151.547270.8845517.1149
1INR0.01119460.009572460.012089110.01644290.0187050.01069340.206903

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / ليرة تركية
1 BWP1.97099 TRY
5 BWP9.85495 TRY
10 BWP19.70990 TRY
20 BWP39.41980 TRY
50 BWP98.54950 TRY
100 BWP197.09900 TRY
250 BWP492.74750 TRY
500 BWP985.49500 TRY
1000 BWP1970.99000 TRY
2000 BWP3941.98000 TRY
5000 BWP9854.95000 TRY
10000 BWP19709.90000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Botswanan Pula
1 TRY0.50736 BWP
5 TRY2.53680 BWP
10 TRY5.07360 BWP
20 TRY10.14720 BWP
50 TRY25.36800 BWP
100 TRY50.73600 BWP
250 TRY126.84000 BWP
500 TRY253.68000 BWP
1000 TRY507.36000 BWP
2000 TRY1014.72000 BWP
5000 TRY2536.80000 BWP
10000 TRY5073.60000 BWP