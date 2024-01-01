10 ليرة تركية إلى بولا بوتسواني

تحويل TRY إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

10 try
4.22 bwp

1.000 TRY = 0.4222 BWP

Mid-market exchange rate at 12:49
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٨١١٫٤٧٤١٫٦٥٠٫٩٥٧١٨٫٣٥
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٦٩١٫٧٢٤١٫٩٣١٫١٢٢١٫٤٧١
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٢١٫٣٤٨١٫٥٠٩٠٫٨٧٥١٦٫٧٨٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Botswanan Pula
1 TRY٠٫٤٢٢١٧ BWP
5 TRY٢٫١١٠٨٦ BWP
10 TRY٤٫٢٢١٧١ BWP
20 TRY٨٫٤٤٣٤٢ BWP
50 TRY٢١٫١٠٨٥٥ BWP
100 TRY٤٢٫٢١٧١٠ BWP
250 TRY١٠٥٫٥٤٢٧٥ BWP
500 TRY٢١١٫٠٨٥٥٠ BWP
1000 TRY٤٢٢٫١٧١٠٠ BWP
2000 TRY٨٤٤٫٣٤٢٠٠ BWP
5000 TRY٢٬١١٠٫٨٥٥٠٠ BWP
10000 TRY٤٬٢٢١٫٧١٠٠٠ BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / ليرة تركية
1 BWP٢٫٣٦٨٧١ TRY
5 BWP١١٫٨٤٣٥٥ TRY
10 BWP٢٣٫٦٨٧١٠ TRY
20 BWP٤٧٫٣٧٤٢٠ TRY
50 BWP١١٨٫٤٣٥٥٠ TRY
100 BWP٢٣٦٫٨٧١٠٠ TRY
250 BWP٥٩٢٫١٧٧٥٠ TRY
500 BWP١٬١٨٤٫٣٥٥٠٠ TRY
1000 BWP٢٬٣٦٨٫٧١٠٠٠ TRY
2000 BWP٤٬٧٣٧٫٤٢٠٠٠ TRY
5000 BWP١١٬٨٤٣٫٥٥٠٠٠ TRY
10000 BWP٢٣٬٦٨٧٫١٠٠٠٠ TRY