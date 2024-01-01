10 Türk lirasından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile TRY → BWP çevirin

10 try
4,25 bwp

1,000 TRY = 0,4251 BWP

19:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9390,803277,883,611,3763,67247,548
1 EUR1,06510,855295,78889,0241,4653,9150,626
1 GBP1,2461,171346,014104,141,7144,57459,223
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,171

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Botsvana Pulası
1 TRY0,42509 BWP
5 TRY2,12547 BWP
10 TRY4,25094 BWP
20 TRY8,50188 BWP
50 TRY21,25470 BWP
100 TRY42,50940 BWP
250 TRY106,27350 BWP
500 TRY212,54700 BWP
1000 TRY425,09400 BWP
2000 TRY850,18800 BWP
5000 TRY2.125,47000 BWP
10000 TRY4.250,94000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Türk Lirası
1 BWP2,35242 TRY
5 BWP11,76210 TRY
10 BWP23,52420 TRY
20 BWP47,04840 TRY
50 BWP117,62100 TRY
100 BWP235,24200 TRY
250 BWP588,10500 TRY
500 BWP1.176,21000 TRY
1000 BWP2.352,42000 TRY
2000 BWP4.704,84000 TRY
5000 BWP11.762,10000 TRY
10000 BWP23.524,20000 TRY