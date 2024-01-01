Japon yeninden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile JPY → BWP çevirin

10.000 jpy
915,82 bwp

1.00000 JPY = 0.09158 BWP

07:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10.7972260.93171.539531.354350.883857.19361.34735
1 GBP1.2543511.16871.931111.698831.108689.023291.69005
1 EUR1.073250.85565511.65231.453560.948657.720531.44604
1 AUD0.649550.5178380.60521810.8797180.5741054.67260.875171

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Japon yeninden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

JPY → USD

JPY → GBP

JPY → EUR

JPY → AUD

JPY → CAD

JPY → CHF

JPY → CNY

JPY → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / Botsvana Pulası
100 JPY9.15820 BWP
1000 JPY91.58200 BWP
1500 JPY137.37300 BWP
2000 JPY183.16400 BWP
3000 JPY274.74600 BWP
5000 JPY457.91000 BWP
5400 JPY494.54280 BWP
10000 JPY915.82000 BWP
15000 JPY1373.73000 BWP
20000 JPY1831.64000 BWP
25000 JPY2289.55000 BWP
30000 JPY2747.46000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Japon Yeni
1 BWP10.91920 JPY
5 BWP54.59600 JPY
10 BWP109.19200 JPY
20 BWP218.38400 JPY
50 BWP545.96000 JPY
100 BWP1091.92000 JPY
250 BWP2729.80000 JPY
500 BWP5459.60000 JPY
1000 BWP10919.20000 JPY
2000 BWP21838.40000 JPY
5000 BWP54596.00000 JPY
10000 BWP109192.00000 JPY