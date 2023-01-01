روبية إندونيسية إلى بولا بوتسواني

تحويل IDR إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٨٨٧٫٩٣ bwp

1.00000 IDR = 0.00089 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:39 UTC
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IDR إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.067288.70451.438961.661270.963418.315
1GBP1.1520711.22955102.1991.657861.913991.1099121.1012
1USD0.937050.813306183.11891.348351.556660.9025517.1617
1INR0.01127340.009784850.01203110.01622190.01872810.01085850.206472

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Botswanan Pula
1 IDR0.00089 BWP
5 IDR0.00444 BWP
10 IDR0.00888 BWP
20 IDR0.01776 BWP
50 IDR0.04440 BWP
100 IDR0.08879 BWP
250 IDR0.22198 BWP
500 IDR0.44396 BWP
1000 IDR0.88793 BWP
2000 IDR1.77585 BWP
5000 IDR4.43963 BWP
10000 IDR8.87927 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / الروبية الإندونيسية
1 BWP1126.22000 IDR
5 BWP5631.10000 IDR
10 BWP11262.20000 IDR
20 BWP22524.40000 IDR
50 BWP56311.00000 IDR
100 BWP112622.00000 IDR
250 BWP281555.00000 IDR
500 BWP563110.00000 IDR
1000 BWP1126220.00000 IDR
2000 BWP2252440.00000 IDR
5000 BWP5631100.00000 IDR
10000 BWP11262200.00000 IDR