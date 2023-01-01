ألف بولا بوتسواني إلى روبية إندونيسية

تحويل BWP إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
١٬١٢٣٬٩٥٠ idr

1.00000 BWP = 1123.95000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:47 UTC
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BWP إلى IDR مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.079689.28291.467821.670170.954618.4823
1GBP1.1697311.26285104.4381.716971.953671.1166221.6195
1USD0.926250.79186182.71.35961.547030.884217.1196
1INR0.01120040.009575090.012091910.01644010.01870650.01069170.207008

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الروبية الإندونيسية
1 BWP1123.95000 IDR
5 BWP5619.75000 IDR
10 BWP11239.50000 IDR
20 BWP22479.00000 IDR
50 BWP56197.50000 IDR
100 BWP112395.00000 IDR
250 BWP280987.50000 IDR
500 BWP561975.00000 IDR
1000 BWP1123950.00000 IDR
2000 BWP2247900.00000 IDR
5000 BWP5619750.00000 IDR
10000 BWP11239500.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Botswanan Pula
1 IDR0.00089 BWP
5 IDR0.00445 BWP
10 IDR0.00890 BWP
20 IDR0.01779 BWP
50 IDR0.04449 BWP
100 IDR0.08897 BWP
250 IDR0.22243 BWP
500 IDR0.44486 BWP
1000 IDR0.88972 BWP
2000 IDR1.77944 BWP
5000 IDR4.44860 BWP
10000 IDR8.89719 BWP