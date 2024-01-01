50 Singapur dolarından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile SGD → BWP çevirin

50 sgd
508,54 bwp

1,000S$ SGD = 10,17P BWP

18:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → BWP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → BWPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,170910,2009
Düşük10,01529,9557
Ortalama10,070210,0621
Değişim0.89%1.16%
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1 SGD → BWP istatistikleri

SGD → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,1709, en düşük 10,0152 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,0702 oldu. SGD → BWP kurundaki değişiklik 0.89 değerindeydi.

SGD → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,2009, en düşük 9,9557 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,0621 oldu. SGD → BWP kurundaki değişiklik 1.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5350,78183,7927,1684,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.675,811,6740,85291,4257,8214,901
1 AUD0,65210.556,70,59710,50954,6034,6712,927

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Botsvana Pulası
1 SGD10,17090 BWP
5 SGD50,85450 BWP
10 SGD101,70900 BWP
20 SGD203,41800 BWP
50 SGD508,54500 BWP
100 SGD1.017,09000 BWP
250 SGD2.542,72500 BWP
500 SGD5.085,45000 BWP
1000 SGD10.170,90000 BWP
2000 SGD20.341,80000 BWP
5000 SGD50.854,50000 BWP
10000 SGD101.709,00000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Singapur Doları
1 BWP0,09832 SGD
5 BWP0,49160 SGD
10 BWP0,98320 SGD
20 BWP1,96639 SGD
50 BWP4,91598 SGD
100 BWP9,83196 SGD
250 BWP24,57990 SGD
500 BWP49,15980 SGD
1000 BWP98,31960 SGD
2000 BWP196,63920 SGD
5000 BWP491,59800 SGD
10000 BWP983,19600 SGD