10 Yeni İsrail şekelinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile ILS → BWP çevirin

10 ils
36.12 bwp

1.00000 ILS = 3.61215 BWP

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → BWP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 BWP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Botsvana Pulası
1 ILS3.61215 BWP
5 ILS18.06075 BWP
10 ILS36.12150 BWP
20 ILS72.24300 BWP
50 ILS180.60750 BWP
100 ILS361.21500 BWP
250 ILS903.03750 BWP
500 ILS1806.07500 BWP
1000 ILS3612.15000 BWP
2000 ILS7224.30000 BWP
5000 ILS18060.75000 BWP
10000 ILS36121.50000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Yeni İsrail Şekeli
1 BWP0.27684 ILS
5 BWP1.38422 ILS
10 BWP2.76844 ILS
20 BWP5.53688 ILS
50 BWP13.84220 ILS
100 BWP27.68440 ILS
250 BWP69.21100 ILS
500 BWP138.42200 ILS
1000 BWP276.84400 ILS
2000 BWP553.68800 ILS
5000 BWP1384.22000 ILS
10000 BWP2768.44000 ILS