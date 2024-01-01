20 Romanya leyinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile RON → BWP çevirin

1,000L RON = 2,892P BWP

22:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → BWP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BWP
1 RON → BWPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,92493,0047
Düşük2,86112,8611
Ortalama2,89502,9274
Değişim-0.35%-2.85%
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1 RON → BWP istatistikleri

RON → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,9249, en düşük 2,8611 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,8950 oldu. RON → BWP kurundaki değişiklik -0.35 değerindeydi.

RON → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,0047, en düşük 2,8611 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,9274 oldu. RON → BWP kurundaki değişiklik -2.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - BWP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,461
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,516
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,254
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,959

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Botsvana Pulası
1 RON2,89178 BWP
5 RON14,45890 BWP
10 RON28,91780 BWP
20 RON57,83560 BWP
50 RON144,58900 BWP
100 RON289,17800 BWP
250 RON722,94500 BWP
500 RON1.445,89000 BWP
1000 RON2.891,78000 BWP
2000 RON5.783,56000 BWP
5000 RON14.458,90000 BWP
10000 RON28.917,80000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Rumen Leyi
1 BWP0,34581 RON
5 BWP1,72904 RON
10 BWP3,45808 RON
20 BWP6,91616 RON
50 BWP17,29040 RON
100 BWP34,58080 RON
250 BWP86,45200 RON
500 BWP172,90400 RON
1000 BWP345,80800 RON
2000 BWP691,61600 RON
5000 BWP1.729,04000 RON
10000 BWP3.458,08000 RON