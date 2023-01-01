20 بولا بوتسواني إلى دولار هونغ كونغ

تحويل BWP إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ bwp
١١٫٥٦ hkd

1.00000 BWP = 0.57783 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:45 UTC
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BWP إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.079589.26691.467631.669630.954618.4751
1GBP1.1698611.2629104.4331.716981.953291.1167521.6139
1USD0.926350.791828182.69281.359551.546670.884317.1145
1INR0.01120240.009575540.01209310.0164410.01870380.01069380.206965

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار هونغ كونغ
1 BWP0.57783 HKD
5 BWP2.88914 HKD
10 BWP5.77828 HKD
20 BWP11.55656 HKD
50 BWP28.89140 HKD
100 BWP57.78280 HKD
250 BWP144.45700 HKD
500 BWP288.91400 HKD
1000 BWP577.82800 HKD
2000 BWP1155.65600 HKD
5000 BWP2889.14000 HKD
10000 BWP5778.28000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Botswanan Pula
100 HKD173.06200 BWP
200 HKD346.12400 BWP
300 HKD519.18600 BWP
500 HKD865.31000 BWP
1000 HKD1730.62000 BWP
2000 HKD3461.24000 BWP
2500 HKD4326.55000 BWP
3000 HKD5191.86000 BWP
4000 HKD6922.48000 BWP
5000 HKD8653.10000 BWP
10000 HKD17306.20000 BWP
20000 HKD34612.40000 BWP