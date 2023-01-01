10 آلاف بولا بوتسواني إلى دولار هونغ كونغ
تحويل BWP إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار هونغ كونغ
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Botswanan Pula
|100 HKD
|173.06200 BWP
|200 HKD
|346.12400 BWP
|300 HKD
|519.18600 BWP
|500 HKD
|865.31000 BWP
|1000 HKD
|1730.62000 BWP
|2000 HKD
|3461.24000 BWP
|2500 HKD
|4326.55000 BWP
|3000 HKD
|5191.86000 BWP
|4000 HKD
|6922.48000 BWP
|5000 HKD
|8653.10000 BWP
|10000 HKD
|17306.20000 BWP
|20000 HKD
|34612.40000 BWP