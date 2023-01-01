1 بولا بوتسواني إلى دولار هونغ كونغ

تحويل BWP إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1 bwp
0.58 hkd

1.00000 BWP = 0.57785 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:44 UTC
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BWP إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.079489.27181.467611.669610.954518.4736
1GBP1.1698611.2628104.441.716971.953291.1166421.6124
1USD0.926450.791891182.7051.359651.546790.884317.1147
1INR0.01120170.009574890.012091210.01643980.01870250.01069220.206937

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار هونغ كونغ
1 BWP0.57785 HKD
5 BWP2.88925 HKD
10 BWP5.77850 HKD
20 BWP11.55700 HKD
50 BWP28.89250 HKD
100 BWP57.78500 HKD
250 BWP144.46250 HKD
500 BWP288.92500 HKD
1000 BWP577.85000 HKD
2000 BWP1155.70000 HKD
5000 BWP2889.25000 HKD
10000 BWP5778.50000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Botswanan Pula
100 HKD173.05500 BWP
200 HKD346.11000 BWP
300 HKD519.16500 BWP
500 HKD865.27500 BWP
1000 HKD1730.55000 BWP
2000 HKD3461.10000 BWP
2500 HKD4326.37500 BWP
3000 HKD5191.65000 BWP
4000 HKD6922.20000 BWP
5000 HKD8652.75000 BWP
10000 HKD17305.50000 BWP
20000 HKD34611.00000 BWP