250 بولا بوتسواني إلى يوان صيني

تحويل BWP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ bwp
١٣٤٫٠٨ cny

1.00000 BWP = 0.53633 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 8:32 UTC
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BWP إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854751.079389.26391.467581.669450.954518.4725
1GBP1.1699311.2626104.4241.716821.952981.116721.6098
1USD0.926550.792016182.70541.359751.546790.8844517.1153
1INR0.01120270.009576360.012091110.01644090.01870240.0106940.206943

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Chinese Yuan RMB
1 BWP0.53633 CNY
5 BWP2.68163 CNY
10 BWP5.36325 CNY
20 BWP10.72650 CNY
50 BWP26.81625 CNY
100 BWP53.63250 CNY
250 BWP134.08125 CNY
500 BWP268.16250 CNY
1000 BWP536.32500 CNY
2000 BWP1072.65000 CNY
5000 BWP2681.62500 CNY
10000 BWP5363.25000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Botswanan Pula
1 CNY1.86454 BWP
5 CNY9.32270 BWP
10 CNY18.64540 BWP
20 CNY37.29080 BWP
50 CNY93.22700 BWP
100 CNY186.45400 BWP
250 CNY466.13500 BWP
500 CNY932.27000 BWP
1000 CNY1864.54000 BWP
2000 CNY3729.08000 BWP
5000 CNY9322.70000 BWP
10000 CNY18645.40000 BWP