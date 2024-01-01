10 آلاف يوان صيني إلى بولا بوتسواني

تحويل CNY إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

10,000 cny
18,846.90 bwp

¥1.000 CNY = P1.885 BWP

Mid-market exchange rate at 08:18
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CNY إلى BWP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3720.9160.7831.51683.961.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7680.17
1 CAD0.7295.68310.6670.5711.10561.1930.966
1 EUR1.0928.5141.49810.8551.65691.6761.446

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Botswanan Pula
1 CNY١٫٨٨٤٦٩ BWP
5 CNY٩٫٤٢٣٤٥ BWP
10 CNY١٨٫٨٤٦٩٠ BWP
20 CNY٣٧٫٦٩٣٨٠ BWP
50 CNY٩٤٫٢٣٤٥٠ BWP
100 CNY١٨٨٫٤٦٩٠٠ BWP
250 CNY٤٧١٫١٧٢٥٠ BWP
500 CNY٩٤٢٫٣٤٥٠٠ BWP
1000 CNY١٬٨٨٤٫٦٩٠٠٠ BWP
2000 CNY٣٬٧٦٩٫٣٨٠٠٠ BWP
5000 CNY٩٬٤٢٣٫٤٥٠٠٠ BWP
10000 CNY١٨٬٨٤٦٫٩٠٠٠٠ BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Chinese Yuan RMB
1 BWP٠٫٥٣٠٥٩ CNY
5 BWP٢٫٦٥٢٩٦ CNY
10 BWP٥٫٣٠٥٩١ CNY
20 BWP١٠٫٦١١٨٢ CNY
50 BWP٢٦٫٥٢٩٥٥ CNY
100 BWP٥٣٫٠٥٩١٠ CNY
250 BWP١٣٢٫٦٤٧٧٥ CNY
500 BWP٢٦٥٫٢٩٥٥٠ CNY
1000 BWP٥٣٠٫٥٩١٠٠ CNY
2000 BWP١٬٠٦١٫١٨٢٠٠ CNY
5000 BWP٢٬٦٥٢٫٩٥٥٠٠ CNY
10000 BWP٥٬٣٠٥٫٩١٠٠٠ CNY