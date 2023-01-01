10 بولا بوتسواني إلى دولار أمريكي

تحويل BWP إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bwp
٠٫٧٤ usd

1.00000 BWP = 0.07375 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:29 UTC
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BWP إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.0792589.26651.467461.669120.954318.4663
1GBP1.1698611.2626104.4321.716761.952681.116421.6035
1USD0.926550.792016182.71161.35971.546550.884317.1103
1INR0.01120240.009575640.012090210.0164390.01869810.01069140.206867

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Botswanan Pula / دولار أمريكي
1 BWP0.07375 USD
5 BWP0.36875 USD
10 BWP0.73750 USD
20 BWP1.47500 USD
50 BWP3.68750 USD
100 BWP7.37500 USD
250 BWP18.43750 USD
500 BWP36.87500 USD
1000 BWP73.75000 USD
2000 BWP147.50000 USD
5000 BWP368.75000 USD
10000 BWP737.50000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Botswanan Pula
1 USD13.55930 BWP
5 USD67.79650 BWP
10 USD135.59300 BWP
20 USD271.18600 BWP
50 USD677.96500 BWP
100 USD1355.93000 BWP
250 USD3389.82500 BWP
500 USD6779.65000 BWP
1000 USD13559.30000 BWP
2000 USD27118.60000 BWP
5000 USD67796.50000 BWP
10000 USD135593.00000 BWP