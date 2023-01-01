10 بولا بوتسواني إلى فورنت مجري

تحويل BWP إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bwp
٢٦٢ huf

1.00000 BWP = 26.17000 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:45 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BWP إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 HUF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.079589.26691.467631.669630.954618.4751
1GBP1.1698611.2629104.4331.716981.953291.1167521.6139
1USD0.926350.791828182.69281.359551.546670.884317.1145
1INR0.01120240.009575540.01209310.0164410.01870380.01069380.206965

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Hungarian Forint
1 BWP26.17000 HUF
5 BWP130.85000 HUF
10 BWP261.70000 HUF
20 BWP523.40000 HUF
50 BWP1308.50000 HUF
100 BWP2617.00000 HUF
250 BWP6542.50000 HUF
500 BWP13085.00000 HUF
1000 BWP26170.00000 HUF
2000 BWP52340.00000 HUF
5000 BWP130850.00000 HUF
10000 BWP261700.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Botswanan Pula
2000 HUF76.42320 BWP
5000 HUF191.05800 BWP
10000 HUF382.11600 BWP
15000 HUF573.17400 BWP
20000 HUF764.23200 BWP
30000 HUF1146.34800 BWP
40000 HUF1528.46400 BWP
50000 HUF1910.58000 BWP
60000 HUF2292.69600 BWP
100000 HUF3821.16000 BWP
150000 HUF5731.74000 BWP
200000 HUF7642.32000 BWP