10 آلاف بولا بوتسواني إلى ريال برازيلي

تحويل BWP إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ bwp
٣٬٦٥١٫٤٨ brl

1.00000 BWP = 0.36515 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 8:19 UTC
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BWP إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.079689.27091.467821.669660.954418.4688
1GBP1.1697311.26285104.4241.716971.953061.1163921.6037
1USD0.926250.79186182.68891.35961.546550.88417.1071
1INR0.01120190.009576370.012093510.01644240.01870330.01069070.206885

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الريال البرازيلي
1 BWP0.36515 BRL
5 BWP1.82574 BRL
10 BWP3.65148 BRL
20 BWP7.30296 BRL
50 BWP18.25740 BRL
100 BWP36.51480 BRL
250 BWP91.28700 BRL
500 BWP182.57400 BRL
1000 BWP365.14800 BRL
2000 BWP730.29600 BRL
5000 BWP1825.74000 BRL
10000 BWP3651.48000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Botswanan Pula
1 BRL2.73862 BWP
5 BRL13.69310 BWP
10 BRL27.38620 BWP
20 BRL54.77240 BWP
50 BRL136.93100 BWP
100 BRL273.86200 BWP
250 BRL684.65500 BWP
500 BRL1369.31000 BWP
1000 BRL2738.62000 BWP
2000 BRL5477.24000 BWP
5000 BRL13693.10000 BWP
10000 BRL27386.20000 BWP