2000 بولا بوتسواني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل BWP إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ bwp
٣٬٢٩٤٫٢٢ czk

1.00000 BWP = 1.64711 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 8:35 UTC
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BWP إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854851.079489.27121.468041.669350.954618.4771
1GBP1.169811.2627104.4311.717341.952831.1166921.6148
1USD0.926450.791954182.70451.360051.546550.8843517.1179
1INR0.01120180.00957570.012091210.01644470.01869970.01069290.206977

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BWP1.64711 CZK
5 BWP8.23555 CZK
10 BWP16.47110 CZK
20 BWP32.94220 CZK
50 BWP82.35550 CZK
100 BWP164.71100 CZK
250 BWP411.77750 CZK
500 BWP823.55500 CZK
1000 BWP1647.11000 CZK
2000 BWP3294.22000 CZK
5000 BWP8235.55000 CZK
10000 BWP16471.10000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Botswanan Pula
1 CZK0.60712 BWP
5 CZK3.03561 BWP
10 CZK6.07122 BWP
20 CZK12.14244 BWP
50 CZK30.35610 BWP
100 CZK60.71220 BWP
250 CZK151.78050 BWP
500 CZK303.56100 BWP
1000 CZK607.12200 BWP
2000 CZK1214.24400 BWP
5000 CZK3035.61000 BWP
10000 CZK6071.22000 BWP