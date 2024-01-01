ألف الجمهورية التشيكية كوروناس إلى بولا بوتسواني

تحويل CZK إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 czk
586.40 bwp

Kč1.000 CZK = P0.5864 BWP

Mid-market exchange rate at 20:23
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CZK إلى BWP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.944.30791.73236.6630.946
1 USD0.91510.7831,370.673.94183.93833.5480.865
1 GBP1.1681.27711,749.85.031107.15542.8281.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Botswanan Pula
1 CZK٠٫٥٨٦٤٠ BWP
5 CZK٢٫٩٣٢٠٠ BWP
10 CZK٥٫٨٦٤٠٠ BWP
20 CZK١١٫٧٢٨٠٠ BWP
50 CZK٢٩٫٣٢٠٠٠ BWP
100 CZK٥٨٫٦٤٠٠٠ BWP
250 CZK١٤٦٫٦٠٠٠٠ BWP
500 CZK٢٩٣٫٢٠٠٠٠ BWP
1000 CZK٥٨٦٫٤٠٠٠٠ BWP
2000 CZK١٬١٧٢٫٨٠٠٠٠ BWP
5000 CZK٢٬٩٣٢٫٠٠٠٠٠ BWP
10000 CZK٥٬٨٦٤٫٠٠٠٠٠ BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BWP١٫٧٠٥٣٢ CZK
5 BWP٨٫٥٢٦٦٠ CZK
10 BWP١٧٫٠٥٣٢٠ CZK
20 BWP٣٤٫١٠٦٤٠ CZK
50 BWP٨٥٫٢٦٦٠٠ CZK
100 BWP١٧٠٫٥٣٢٠٠ CZK
250 BWP٤٢٦٫٣٣٠٠٠ CZK
500 BWP٨٥٢٫٦٦٠٠٠ CZK
1000 BWP١٬٧٠٥٫٣٢٠٠٠ CZK
2000 BWP٣٬٤١٠٫٦٤٠٠٠ CZK
5000 BWP٨٬٥٢٦٫٦٠٠٠٠ CZK
10000 BWP١٧٬٠٥٣٫٢٠٠٠٠ CZK